Байден назвал Трампа экстремистом

Глава США негативно оценил сторонников движения MAGA.

Американский президент Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп представляет угрожающий Америке экстремизм. В обращении к нации политик уточнил, что не имеет в виду всех представителей Республиканской партии, не их большинство, а исключительно сторонников Трампа. Он уверен в том, что оппоненты отказываются уважать Конституцию страны, а также не верят в силу законодательства и не признают волю граждан.

Дональд Трамп и MAGA-республиканцы (сторонники движения Make America Great Again) представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома напомнил, что сторонники Дональда Трампа не признают состоявшиеся президентские выборы, хотя американские консерваторы понимают, что на самом деле Трамп представляет угрозу демократии.

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Фото и видео: Белый дом