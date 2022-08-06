Трамп заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений

Экс-глава США оценил угрозу возникновения мировой войны с ядерным оружием.

Бывший американский президент Дональд Трамп работал с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу об отказе от ядерного оружия в тот момент, когда работал руководителей администрации Белого дома. Соответствующее заявление политик сделал в рамках интервью для телеканала Fox News.

Я работал с Путиным над тем, чтобы начать избавляться от ядерного оружия... Дональд Трамп, президент США

Гость программы пояснил, что в настоящее время США находятся в самом опасном времени в истории страны, так как существует угроза третьей мировой войны с применением ядерного оружия.

Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если Байден не пойдет на уступки по бюджету.

Фото и видео: YouTube / FOX News