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Трамп заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений

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Экс-глава США оценил угрозу возникновения мировой войны с ядерным оружием.

Бывший американский президент Дональд Трамп работал с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу об отказе от ядерного оружия в тот момент, когда работал руководителей администрации Белого дома. Соответствующее заявление политик сделал в рамках интервью для телеканала Fox News.

Я работал с Путиным над тем, чтобы начать избавляться от ядерного оружия...

Дональд Трамп, президент США

Гость программы пояснил, что в настоящее время США находятся в самом опасном времени в истории страны, так как существует угроза третьей мировой войны с применением ядерного оружия.

Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если Байден не пойдет на уступки по бюджету.

Фото и видео: YouTube / FOX News

Теги: владимир путин, дональд трамп, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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