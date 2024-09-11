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Трамп заявил, что не имеет никакого отношения к штурму Конгресса в 2021 году

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Экс-глава США прокомментировал события, произошедшие 6 января 2021 года.

андидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отверг все обвинения в причастности к беспорядкам 6 января 2021 года в Вашингтоне и попытке штурма Капитолия. Соответствующее заявление сделал экс-лидер Белого дома, действующий кандидат на высший должностной пост в США от Республиканской партии Дональд Трамп. Иностранный политик поделился такой информацией во время выступления на телевизионных дебатах со своей оппоненткой. Данный раунд организован местным каналом ABC News в городе Филадельфии штата Пенсильвании.

Я не имел к ним никакого отношения. Всего этого никогда бы не произошло, если бы Нэнси Пелоси и мэр Вашингтона выполняли свою работу. Я не был ответственным за безопасность, за нее отвечала Нэнси Пелоси, и она не исполнила свои обязанности.

Дональд Трамп, экс-глава США

Камала Харрис в ответ на это заявила зрителям программы, что именно Дональд Трамп, находившийся тогда на посту президента в Вашингтоне, "подстрекал толпу" для того, чтобы "осквернить столицу". Политик призвала избирателей "перевернуть страницу" и "не возвращаться" в прошлое.

Трамп планирует ввести значительные пошлины в случае победы на выборах.

Фото и видео: YouTube / ABC News

Теги: дональд трамп, теледебаты, штурм капитолия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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