Трамп планирует ввести значительные пошлины в случае победы на выборах

Экс-глава США рассказал о собственном экономическом плане.

Дональд Трамп планирует ввести значительные пошлины на иностранные товары, так как он убежден, что это поможет стране. Соответствующее заявление сделал экс-лидер Белого дома, действующий кандидат на высший должностной пост в США от Республиканской партии Дональд Трамп. Иностранный политик поделился такой информацией во время выступления на телевизионных дебатах со своей оппоненткой. Данный раунд организован местным каналом ABC News в городе Филадельфии штата Пенсильвании. Спикер указал на то, что в стране инфляционные показатели достигли худших показателей в истории, хотя в первый президентский срок они были на минимальном значении.

Она знает, что мы введем пошлины для других стран. <...> И пошлины будут значительными. У нас такая инфляция, которой никогда раньше не видели. Возможно, худшая в истории нашей страны. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп в предвыборной программе уже предложил ввести десятипроцентные пошлины на ввоз любых товаров в страну, при этом импорт из Китая будет облагаться 60%-ными тарифами, а произведенная за пределами США автомобильная продукция - 100%-ными.

Трампа смутил ироничный комментарий Путина про поддержку Харрис.

Фото и видео: YouTube / ABC News