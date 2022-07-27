Трамп заявил, что США терпят многочисленные поражения на мировой арене

Экс-глава США считает, что страна поставлена на колени и движется в ад.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США терпят многочисленные исторические поражения и унижения на мировой арене, а также внутри страны в сфере базовых прав и свобод человека. По словам Трампа, сейчас США "поставлены на колени". Соответствующее заявление политик сделал в рамках своего выступления в Вашингтоне на форуме America First Policy Institute. По мнению эксперта, при его руководстве страна доминировала в сфере энергетических ресурсов, а стоимость на топливо и уровень инфляции были низкими. При этом США пользовались уважением в мире.

Американскую мечту порвали в клочья, и страны не останется, если не обернуть вспять эту экономическую политику социализма и атаку на цивилизацию. Кто мог подумать, что это случится Дональд Трамп, экс-глава США

Экс-лидер Белого дома уточнил, что на текущий момент США умоляют другие страны об энергоресурсах, инфляция и цены на бензин бьют рекорды, а "миллионы" незаконных мигрантов "вторгаются" на территорию страны из-за незащищенных государственных границ. Трамп уверен в том, что США очень быстро "движется в ад".

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Фото и видео: YouTube / America First Policy Institute