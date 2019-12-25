Трамп: США рискуют повторить судьбу СССР

Экс-лидер Белого дома считает, что демократы угрожают будущему США.

Экс-президент Дональд Трамп заявил, что США рискуют повторить судьбу Советского союза. Соответствующее заявление бывший глава государства сделал в рамках своего выступления на мероприятии в Вашингтоне. По мнению политика, ключевая угроза для страны сейчас исходит изнутри, а США проходят через самый опасный исторический период для себя. Таким образом он прокомментировал попытки сведения с ним политических счетов за счет действий лидеров Демократической партии.

Так где это закончится? Это, вероятно, не закончится, так как, несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, данной стране, остаются нездоровые и злые люди внутри. Дональд Трамп, экс-глава США

В списке угрожающих США факторов, по мнению республиканца Трампа, оказалась и представитель Демократической партии, член Конгресса Нэнси Пелоси. Сейчас она занимает пост спикера Палаты представителей - третий по значимости в американской государственной иерархии. Дональд Трамп пообещал и дальше заниматься политикой, так как делает это для Америки.

Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды. Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп заявил о существовании всего двух гендеров в мире.

Фото и видео: YouTube / America First Policy Institute