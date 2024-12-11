Трамп заявил, что США могут отправить военных в Газу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может отправить военных в Газу. Об этом он рассказал после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Трамп выступил перед журналистами в Белом доме. Он подчеркнул, что американские власти могут отправить военных в регион. Он подчеркнул, что это сделают при необходимости.
Если это необходимо, мы сделаем это.
Дональд Трамп, президент США
Ранее Трамп оценил игру Бобровского в финале Кубка Стэнли прошлого сезона.
Видео: YouTube / CNBC Television
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