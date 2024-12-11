Трамп заявил, что США могут отправить военных в Газу

Он подчеркнул, что это сделают при необходимости.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может отправить военных в Газу. Об этом он рассказал после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп выступил перед журналистами в Белом доме. Он подчеркнул, что американские власти могут отправить военных в регион. Он подчеркнул, что это сделают при необходимости.

Если это необходимо, мы сделаем это. Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп оценил игру Бобровского в финале Кубка Стэнли прошлого сезона.

Видео: YouTube / CNBC Television