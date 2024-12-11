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Трамп заявил, что США могут отправить военных в Газу

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Он подчеркнул, что это сделают при необходимости.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может отправить военных в Газу. Об этом он рассказал после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп выступил перед журналистами в Белом доме. Он подчеркнул, что американские власти могут отправить военных в регион. Он подчеркнул, что это сделают при необходимости.

Если это необходимо, мы сделаем это.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп оценил игру Бобровского в финале Кубка Стэнли прошлого сезона.

Видео: YouTube / CNBC Television

Теги: военные, дональд трамп, сектор газа, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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