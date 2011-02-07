Экс-глава США напомнил о словах лидера России во Владивостоке на полях ВЭФ.

Иностранные лидеры считают Камалу Харрис, кандидата от Демократической партии Камалу Харрис и ее однопартийцев слабыми и некомпетентными. Соответствующее заявление сделал экс-лидер Белого дома, действующий кандидат на высший должностной пост в США от Республиканской партии Дональд Трамп. Иностранный политик поделился такой информацией во время выступления на телевизионных дебатах со своей оппоненткой. Данный раунд организован местным каналом ABC News в городе Филадельфии штата Пенсильвании.

Лидеры других стран думают, что они слабые и некомпетентные, они таковыми и являются. Они вопиюще некомпетентны. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп также прокомментировал ироничное заявление российского президента Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис. Политик уверен в том, что иностранец так считает из-за того, что действующий вице-президент США позволила все, что тот делал, "сойти с рук".

Трамп заявил, что не имеет никакого отношения к штурму Конгресса в 2021 году.

Фото и видео: YouTube / ABC News