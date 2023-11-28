Экс-глава США пояснил, почему американцам не стоит голосовать за Камалу Харрис.

Американской администрации не нужен военный конфликт с Россией. Соответствующее заявление сделал перед своими сторонниками кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Лас-Вегасе. Политик указал избирателям, что проголосовав за его политическую оппонентку, действующего вице-президента страны Камалу Харрис граждане просто отдадут свои голоса за возвращение призыва на военную службу.

Голосуя за Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов от 27 июня пообещал сторонникам, что достигнет урегулирования регионального конфликта на Украине еще до своего возможного переизбрания на высший должностной пост в США, а также принесения президентской присяги, намеченной на 20 января 2025 года. При этом иностранный политик подчеркнул, что кризис между Киевом и Москвой "никогда бы не произошел" в том случае, если бы Кремль уважал действующего американского президента.

В США рассказали о возможном плане Трампа по Украине.

Фото и видео: YouTube / Donald J Trump