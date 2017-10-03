Майкл Маккол публично рассказал о том, что республиканец, победивший на выборах в США, общался по телефону с президентом РФ.

Победивший на выборах в США Дональд Трамп якобы встречался с российским коллегой Владимиром Путиным. В рамках контактов обсуждались вопросы, связанные с Украиной. Соответствующее заявление сделал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, член Республиканской партии в Конгрессе от штата Техас, выступая в четверг, 22 ноября в вашингтонском Атлантическом совете* (* - признан нежелательной в России организацией).

Я знаю, что избранный президент встречался с Путиным и сказал: "Пожалуйста, не нагнетайте обстановку". Он не последовал совету избранного президента. Майкл Маккол, конгрессмен США

Напомним, что авторы иностранного издания The Washington Post со ссылкой на собственные источники писали о том, что республиканец Дональд Трамп якобы провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Утверждалось, что экс-глава США и будущий президент страны призвал Москву не идти на эскалацию регионального конфликта на Украине. В СМИ упомянули, что Дональд Трамп якобы выразил заинтересованность в последующих беседах с Кремлем ради обсуждения скорейшего разрешения кризиса. Официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков опроверг эту информацию, назвав ее чистой выдумкой западных массмедиа.

В Конгрессе США считают, что законодатели будут спорить о новой помощи Киеву.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil