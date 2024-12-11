Трамп вновь заявил о приверженности идее купить и отстроить сектор Газа

Глава США рассказал о планах Белого дома по восстановлению анклава на Ближнем Востоке.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе может купить Сектор Газа, после чего установить контроль над палестинским анклавом и восстановить территорию при помощи арабских государств. Соответствующую позицию огласил местным журналистам лидер Белого дома, когда выступал перед СМИ с борта самолета на брифинге. Глава США отметил, что власти в Вашингтоне должны "завладеть Газой" и предпринять шаги для того, чтобы радикальное движение ХАМАС не вернулась на эту землю.

Я привержен идее покупки сектора Газа и владения им. Что касается его восстановления нашими силами, то мы можем предоставить другим странам Ближнего Востока возможность отстроить какие-то его части. Другие люди могут делать это под нашей эгидой. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп снова сравнил палестинский анклав с "местом сноса". Иностранный политик объяснил, что его бывшим жителям будет "уже некуда" возвращаться. Президент США продвигает идею принудительного переселения сотен тысяч палестинцев из Газы. По его словам, арабские страны примут разместятнаселение после переговоров с США. Дональд Трамп убежден, что палестинцы самостоятельно покинули бы Газу, если бы у них был альтернативный выбор.

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Фото и видео: YouTube / 10 News First