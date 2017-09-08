Померил ураганы: Трамп заявил, что "Ирма" опаснее, чем "Харви"

Президент США Дональд Трамп сравнил разрушительную мощь ураганов "Ирма" и "Харви".

Мозг Дональда Трампа настолько мощный, что может сравнить силу двух ураганов! Президент США посвятил аналитический твит шторму "Ирма", который стремительно надвигается на США. По его мнению, это более опасный и разрушительный ураган, чем "Харви", который обрушился на Штаты несколько дней назад. Более того, президент-харизмат заявил, что данное стихийное бедствие может стать самым сильным, "чем мы когда-либо видели".

В этом же Твите Дональд Трамп ответил, что федеральное правительство полностью готово к работе в условиях чрезвычайной ситуации.

Ранее мы писали, что в интернете появились первые кадры разрушительного урагана "Ирма".