Трамп сравнил пожары в Лос-Анджелесе с последствиями ядерного удара

В США указали на катастрофу в Калифорнии.

Избранный американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп Дональд Трамп в интервью местному телеканалу Newsmax заявил, что материальный ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе гораздо больше, чем если бы по городу в штате Калифорния был нанесен ядерный удар.

Ситуация гораздо хуже, чем можно увидеть по телевидению. Я полагаю, что ущерб больше, чем если бы был нанесен удар ядерным оружием. Дональд Трамп, новый президент США

Напомним, что природные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес седьмого января, признаны самыми масштабными в истории штата. Власти указали общественности, что совокупная площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. На текущий момент сообщается по меньшей мере о гибели 24 человек. Свыше 12,3 тысячи строений, включая дома голливудских знаменитостей, были уничтожены стихией.

Трамп пообещал обнародовать доклад о неопознанных дронах в США.

Фото и видео: YouTube / Newsmax