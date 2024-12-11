Трамп пообещал обнародовать доклад о неопознанных дронах в США

Избранный лидер США призвал американцев дождаться своей инаугурации.

Избранный американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в первые дни после своего вступления в должность главы государства обнародовать перед общественностью доклад о неопознанных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), которые в последнее время регулярно видели в воздушном пространстве США жители нескольких местных штатов. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с журналистами в рамках проведенной пресс-конференции, организованной в его резиденции во Флориде.

Я предоставлю вам доклад о дронах примерно в первый день. Это нелепо, что они не говорят, что происходит. Надеюсь, это делают не враги. Мы выясним это 21 января. Дональд Трамп, новый президент США

Дональд Трамп добавил, что ему неизвестны причины, по которым федеральные власти, которые все еще остаются в администрации Вашингтона, отказываются комментировать эту тему. Иностранный политик не исключил, что вероятно, беспилотники могут запускаться сами американцами. В этом отношении проводятся расследования.

Трамп анонсировал встречу с Путиным.

Фото и видео: YouTube / CNN-News18