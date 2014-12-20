Трамп: сэкономленные DOGE средства могут направить на погашение госдолга США

Глава США раскрыл экономические планы администрации.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе рассматривает возможность использования для погашения государственного долга США части денежных средств, сэкономленных в результате действий профильного ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE), которое возглавляет американский предприниматель, миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Соответствующее заявление в ходе выступления на инвестиционном форуме в городе Майами штата Флорида, организованного Саудовской Аравией, сделал лидер Белого дома. Иностранный политик указал участникам мероприятия, что сейчас власти рассматривают новый план, согласно которому гражданам будет отдаваться порядка 20 процентов от сэкономленных средств, а еще 20 процентов будут уходить на госдолг. Дополнительно спикер прокомментировал личность руководителя DOGE.

Очень целеустремленный человек, очень серьезный человек, у него очень высокий коэффициент интеллекта. У него есть и свои недостатки, но не слишком много. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп заметил, что Илон Маск и его ведомство сейчас ведут настоящую войну против неэффективного расходования бюджетных федеральных средств, мошенничества и злоупотреблений полномочиями в администрации, снижают темпы роста инфляции и ежедневно экономят для американских налогоплательщиков миллиарды долларов. В Белом доме заверили, что госдолг страны будет сокращен при помощи использования интеллектуальных способностей и упорной работы.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now