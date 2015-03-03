США введут пошлины на зарубежные автомобили в размере 25%

Глава США прокомментировал также тарифы на фармацевтику.

Американский президент-республиканец рассказал о том, что Вашингтон намерен ввести пошлины на зарубежные автомобили в размере около 25 процентов, схожие тарифы будут введены на фармацевтику. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе подписания федеральных указов в своем поместье Мар-а-Лаго, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

Я, вероятно, скажу вам об этом 2 апреля, но это будет в районе 25%... 25% и выше. И они будут очень существенно расти в течение года. Дональд Трамп, глава США

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил местным журналистам в вашингтонской администрации о том что планирует примерно ко второму апреля ввести пошлины на транспортные средства. Авторы из иностранного издания Financial Times со ссылкой на аналитиков сообщала о беспокойстве мировых автомобильных производителей возможными банкротствами в цепочке поставок из-за американских пошлин. В частности, эксперты предположили, что при введении американских и ответных пошлин на данную категорию наиболее слабые поставщики автозапчастей могут стать банкротами.

Трамп допустил, что встретится с Путиным до конца февраля.

Фото и видео: YouTube / Defense Now