Экс-лидер Белого дома оценил политику своего политического оппонента в Вашингтоне.

Действующий американский лидер Джо Байден является худшим президентом в истории страны, так как политика сейчас никто не уважает за границей. Соответствующее заявление член Республиканской партии сделал в интервью журналистам местного телеканала Newsmax. В очередной раз член Республиканской партии отметил, что если бы он находился у власти в стране, то украинского кризиса и проблемы в Секторе Газа можно было бы избежать.

Посмотрите, насколько жалким был Байден. Он коррумпирован, он некомпетентен. Он превратил систему правосудия в оружие, чтобы преследовать своего политического оппонента, чего раньше никогда не было. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп призвал Европу больше тратить на Украину.

Фото и видео: YouTube / Newsmax