Трамп призвал Европу больше тратить на Украину

Экс-глава США призвал Европу активнее помогать Украине.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что европейский регион должен тратить на финансирование киевского режима столько же денежных средств, сколько и США. Это связано с тем, что текущая ситуация несправедлива по отношению к Вашингтону. Соответствующее заявление член Республиканской партии сделал в интервью журналистам местного телеканала Newsmax. Ведущий задал гостю вопрос о том, собирается ли политик урезать финансирование украинских властей и армии в случае своего переизбрания на пост главы государства в 2024 году.

Европа платит малую долю от того, что мы платим. Они в гораздо большей опасности, чем мы… Европа тратит примерно на $100 млрд меньше на Украину. Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику. Дональд Трамп политик

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Фото и видео: YouTube / Newsmax