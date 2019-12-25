Трамп: санкции с России могут быть сняты в будущем

Он подчеркнул, что прямо сейчас Вашингтон не собирается отменять ограничения.

Санкции с России могут быть сняты в будущем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Овальном офисе.

По его словам, возможность отмены санкций в отношении РФ будет рассмотрена в будущем. Он подчеркнул, что прямо сейчас Вашингтон не собирается отменять ограничения.

Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо. Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп поддержал размещение миротворческих сил на Украине.

Фото: YouTube / LiveNOW from FOX