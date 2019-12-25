Трамп: санкции с России могут быть сняты в будущем

Санкции с России могут быть сняты в будущем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Овальном офисе.
По его словам, возможность отмены санкций в отношении РФ будет рассмотрена в будущем. Он подчеркнул, что прямо сейчас Вашингтон не собирается отменять ограничения.
Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо.
Дональд Трамп, президент США
Ранее Трамп поддержал размещение миротворческих сил на Украине.
Фото: YouTube / LiveNOW from FOX
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