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Трамп: санкции с России могут быть сняты в будущем
Сегодня, 8:47
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Трамп: санкции с России могут быть сняты в будущем

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Он подчеркнул, что прямо сейчас Вашингтон не собирается отменять ограничения.

Санкции с России могут быть сняты в будущем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Овальном офисе.

По его словам, возможность отмены санкций в отношении РФ будет рассмотрена в будущем. Он подчеркнул, что прямо сейчас Вашингтон не собирается отменять ограничения.

Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп поддержал размещение миротворческих сил на Украине.

Фото: YouTube / LiveNOW from FOX

Теги: дональд трамп, президент россии, санкции
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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