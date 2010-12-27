Дональд Трамп рассказал о самочувствии супруги после операции на почках

Мелания Трамп прошла процедуру эмболизации почек для лечения доброкачественной опухоли.

Президент США Дональд Трамп навестил свою супругу в больнице. Сообщается, что у Мелании Трамп выявлена доброкачественная опухоль. Первую леди Америки доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где ей сделали эмболизацию почек. Глава Белого дома рассказал о самочувствии своей возлюбленной в Twitter.

На своей странице в социальных сетях Дональд Трам поблагодарил всех неравнодушных людей, которые пожелали его жене скорейшего выздоровления. По его словам, процедура прошла успешно, и сейчас Мелания "в хорошем настроении". Сообщается, что первая леди страны пробудет в больнице еще неделю.

Эмболизация — это внедрение в кровеносный сосуд специальных тел (эмбол), которые останавливают поступление крови. Эта процедура применяется для лечения неоперабельных опухолей, а также для прекращения внутренних кровотечений.

Ранее мы писали, что американцы сравнили лимузины Трампа и Путина.

Фото: Instagram / flotus