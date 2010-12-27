Американцы сравнили лимузины Трампа и Путина

Оказалось, что Aurus Путина в несколько раз превосходит автомобиль Трампа.

Американский журналист из журнала Newsweek сравнил Cadillac президента США Дональда Трампа и автомобиль проекта "Кортеж" главы России Владимира Путина. Оказалось, что лимузин Путина и по мощности, и по оснащенности в несколько раз превосходит машину Трампа. Об этом сообщают "Риа новости".

Автор Newsweek сравнивает российский автомобиль с люксовыми лимузинами Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost. В журнале отмечается, что в "Картеже" установлен двигатель V12, который гораздо мощнее, чем V8 в Cadillac Трампа. Кроме того, машина Путина оснащена массой новейших технологий для связи и защиты президента, которых нет у его американского коллеги.

Aurus Путина, несомненно, оснащен массой новейших технологий для связи и защиты, по своей эффективности эти инструменты вряд ли превосходят более старый, но очень мощный автомобиль, на котором ездит американский коллега. Автор материала

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Фото: kremlin.ru