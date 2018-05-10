Путин стал самым результативным игроком в игре "Ночной хоккейной лиги" в Сочи

Путин за время игры забросил 5 шайб.

Владимир Путин забросил пять шайб и сделал две результативные передачи во время гала-матча "Ночной хоккейной лиги". Об этом сообщается на официальном аккауенте лиги в Facebook.

Матч прошел в Олимпийском Ледовом дворце "Большой" в Сочи. Президент выступал за команду легенд отечественного хоккея против "Сборной Ночной Лиги". По результатам матча Путин стал самым результативным игроком встречи.

В итоге команда "Легенды хоккея" благодаря хорошей игре Путина одержала победу со счетом 12:7.

Видео: Пул №3

Фото: пресс-служба "Ночной хоккейной лиги"