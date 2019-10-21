Трамп раскритиковал Байдена за отсутствие контактов с РФ по Украине

Экс-глава США указал на свои хорошие отношения с президентами Украины и России.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп подверг критике действующего президента Джо Байдена за отсутствие контактов с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал экс-лидер Белого дома, действующий кандидат на высший должностной пост в США от Республиканской партии Дональд Трамп. Иностранный политик поделился такой информацией во время выступления на телевизионных дебатах со своей оппоненткой. Данный раунд организован местным каналом ABC News в городе Филадельфии штата Пенсильвании.

Я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю очень хорошо Путина. У нас хорошие отношения, они меня уважают. Они не уважают Байдена. За что бы они его уважали? Почему? По какой причине? Он даже не звонил Путину за эти два года, ни с кем не говорил. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп также заявил о том, что текущий региональный конфликт на Украине необходимо как можно быстрее завершить. По его словам, он сможет его закончить противостояние между Киевом и Москвой еще до момента своей официальной инаугурации в должность президента США.

Трамп заявил, что Путин может искренне желать победы Харрис.

Фото и видео: YouTube / ABC News