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Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США

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Иран атаковал военные базы США в ночь на 8 января.

Белый дом сделает официальное заявление по поводу атаки Ирана на американские военные базы в Ираке 9 января. Об этом
президент США Дональд Трамп сообщил в своём Twitter.

Глава государства написал, что Тегеран запустил ракеты по двумя военным базам. Сейчас там проходит оценка пострадавших и ущерба

"Все нормально! У нас самые сильные и лучше всех оборудованные вооруженные силы в мире! Я сделаю заявление в среду утром", - сообщил Трамп.

Иран атаковал военные базы США в ночь на 8 января. По информации иранских СМИ в результате нападения погибло 80 человек. В администрации Трампа сообщили, что им пока неизвестно о пострадавших. Атака стала ответной реакцией на убийство иранского генерала Касемы Сулеймани.

Видео: YouTube / The White House

Теги: иран, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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