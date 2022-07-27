Экс-президент США рассказал историю про мировой рекорд.

Бывший американский президент Дональд Трамп призвал запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. С соответствующей речью экс-глава государства выступил в Вашингтоне на форуме America First Policy Institute. По словам политика, результаты трансгендеров многократно превосходят те достижения, на которые работают женщины.

Это так неуважительно по отношению к женщинам. Дональд Трамп, экс-президент США

Аудитория поддержала высказывание представителя республиканской партии аплодисментами. Напомним, что ранее британский министр по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Надин Доррис выступила за отстранение спортсменов-трансгендеров от участия в женских турнирах. Чиновница уточнила, что нельзя притворяться, что пол человека не влияет на выступление в спорте.

Трамп заявил, что США терпят многочисленные поражения на мировой арене.

Фото и видео: YouTube / America First Policy Institute, Telegram / РИА Новости