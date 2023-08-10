Трамп призвал не допустить фальсификации итогов выборов в США в 2024 году

Экс-лидер Белого дома обвинил политического оппонента в попытке вмешаться в выборы.

Бывший американский лидер Дональд Трамп считает необходимым не допустить со стороны представителей Демократической партии фальсификацию результатов президентских выборов, которые состоятся в 2024 году. Соответствующее мнение политик выразил в эфире местного телеканала Newsmax. Экс-глава страны заметил, что возбужденные против него уголовные дела являются попыткой вмешаться в выборный процесс со стороны действующей администрации при Джо Байдене. По словам Трампа, его оппонент сходит с ума.

Мы должны убедиться, что они не пойдут на обман на выборах. Этот вопрос волнует меня больше всего. Сделают ли они это снова? Будут ли они обманывать? Мы не допустим этого, потому что это самые важные выборы в истории нашей страны. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональл Трамп утверждает, что выиграл президентские выборы в 2020 году, однако их итоги якобы были сфальсифицированы. Ранее политик отказался дать обещание, что признает результаты выборов в 2024 году, в которых намерен участвовать в качестве кандидата.

Трамп заявил, что примет решение по участию в дебатах на следующей неделе.

Фото и видео: YouTube / Newsmax