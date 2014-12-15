Трамп заявил, что примет решение по участию в дебатах на следующей неделе

Экс-глава США еще сомневается в том, участвовать ли ему в дебатах или нет.

Бывший американский лидер Белого дома Дональд Трамп заявил в эфире местного телеканала Newsmax о том, что примет решение об участии в дебатах претендентов на главный должностной пост страны от Республиканской партии на следующей неделе.

Я не полностью исключил участие. Во многом я бы хотел это сделать, потому что мне в общем это нравится. Но мы все скажем на следующей неделе. Я знаю, многие говорят - у него кишка тонка. Но я участвовал во встрече с избирателями на CNN, куда дальше. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, первые дебаты кандидатов на президентское место пройдут 23 августа среди представителей Республиканской партии. Дональд Трамп в настоящее время значительно опережает всех своих конкурентов-однопартийцев, поэтому политик говорит о том, что стимулов участвовать в дебатах у него нет.

Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну.

Фото и видео: YouTube / Newsmax