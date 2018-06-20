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Дональд Трамп призвал Россию и Китай отказаться от ядерного оружия

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Москва готова перейти к переговорам, когда Штаты предоставят конкретные предложения.

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Китай отказаться от ядерного оружие. Подобное заявление было сделано в эфире телеканала Fox News после встречи Путина и Ким Чен Ына на острове Русский.  Об этом пишет ТАСС.

Президент Америки напомнил об обещании Путина помочь США с денуклеаризацией (сокращение арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также производства на какой-либо территории, - прим.ред) Корейского полуострова. 

В России положительно отнеслись к призыву Трампа. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, Москва готова приступить к переговорам о трехстороннем разоружении, когда США представят конкретные предложения. В настоящий момент МИД внимательно следит за развитием событий.

Ранее экс-глава разведки России назвал главную угрозу человечеству.

Видео: YouTube / Трамп

Теги: дональд трамп, политика, сша россия, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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