Трамп призвал Британию стимулировать добычу нефти в Северном море

Глава США рассказал о "сокровищнице" Соединенного королевства.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп призвал власти Великобритании инвестировать больше денежных средств в бурение нефтяных скважин в акватории Северного моря. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в социальной сети Truth Social. Иностранный политик называл нефть главным сокровищем Соединенного королевства. Ранее глава США предлагал сделать шотландский порт Абердин главным нефтяным хабом для Лондона.

Налоги настолько высоки, что добывать эту нефть бессмысленно. Они фактически сказали нефтяным и добывающим компаниям: "вы нам не нужны". Скорее стимулируйте нефтедобычу. Великобритания получит огромную прибыль, а население - гораздо более низкие цены на энергию! Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Дональд Трамп находится с официальным рабочим визитом в Великобритании. Днем 25 июля он отправился в пятидневное турне по Шотландии и остановился на своем гольф-курорте Тернберри. Там 28 июля политик встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп предупредил о последствиях нелегальной миграции в Европе.

Фото: Белый дом