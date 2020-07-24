По словам политика, он уже не так заинтересован в соглашении с Пекином, как раньше.

Дональд Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем. Об этом американский политик заявил во время брифинга с журналистами. Глава страны отметил, что стороны провели только первую из трех частей соглашения.

Говоря о Китае, торговая сделка значит теперь для меня меньше, чем это было до того, как я ее заключил Дональд Трамп, президент США

Напомним, что ранее глава Белого дома заявлял, что у него "много другого в голове". Таким образом американский президент ответил на вопрос журналистов о том, какие перспективы ждут США и Китай во время обсуждения второй фазы торгового соглашения. В МИД Китая 16 июля выразили надежду на то, что сделка все еще может быть реализована.

Эксперт: торговая сделка Китая с США оказалась под угрозой после ультиматума Трампа.



Видео: Youtube/ Fox Business