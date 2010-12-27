Эксперт: торговая сделка Китая с США оказалась под угрозой после ультиматума Трампа

По мнению специалиста, президент США хочет не только экономической, но и политической сделки, но на своих условиях.

Дональд Трамп заявил о том, что торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях. Заявление американского президента ставит под угрозу соглашения между странами, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

По мнению эксперта, этим жестом Трамп хочет показать всему миру, что Китай виноват в профиците торгового баланса по отношению к США. Таким образом, президент ждет не только экономической, но и политической сделки, процитировало "Экономика сегодня".

Мирзаян сравнил ситуацию между США и Китаем с ситуацией, которая сложилась между США и Евросоюзом.

"Си Цзиньпин готов пойти США на экономические уступки, но он не готов терять лицо. У товарища Си сложная внутриполитическая ситуация, ведь далеко не все в Китае согласны с тем, что он решил пойти на новый пятилетний срок", - отметил специалист.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США.

Фото: Дональд Трамп / Instagram