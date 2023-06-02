Трамп посоветовал упавшему на церемонии в академии ВВС США Байдену быть осторожнее

Бывший американский президент Дональд Трамп на мероприятии в штате Айова прокомментировал падение в четверг действующего главы американской администрации Джо Байдена, которое произошло на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в Колорадо. Политик пожелал своему оппоненту быть осторожнее. Он выразил надежду на то, что лидер Белого дома не пострадал.
Надеюсь, он не пострадал. Ему надо быть осторожнее.
Дональд Трамп, экс-глава США
Напомним, что церемония вручения дипломов, в которой принял участие американский лидер, продолжалась около трех с половиной часов.
Трамп заявил, что работал с Путиным над отказом от ядерных вооружений.
Фото и видео: FOX News
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