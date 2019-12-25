Американский президент объяснил, чего США достигнут с его переизбранием.

Дональд Трамп пообещал американцам "золотой век". Об этом президент США написал в собственном аккаунте в Twitter. По словам политика, в ближайшее время страна победит эпидемию коронавируса. После этого государство войдет в "золотой век, прекрасный как никогда".

Трамп противопоставил данный исход возможной победе на выборах президента Америки кандидата от демократической партии Джо Байдена. По словам действующего главы государства, если его оппонент одержит победу, то американские рынки "обрушатся и будут гореть". Он заметил, что тогда СШа будут страдать как никогда прежде.

Трамп рассказал о "продуктивных" телефонных переговорах с Путиным.