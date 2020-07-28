Трамп рассказал о "продуктивных" телефонных переговорах с Путиным

Американский президент объяснил, о чем говорилось во время звонка президенту России.

Дональд Трамп рассказал о "продуктивных" телефонных переговорах с Владимиром Путиным. По словам американского политика, он обсудил с российским главой много различных вопросов. При этом президент США отказался отвечать на вопрос о том, поднималась ли в рамках беседы ситуация с возможными попытками Кремля заплатить афганским боевикам за нападение на американских военнослужащих. Трамп объяснил, что главы государств не могут комментировать конкретные вещи, которые они обсуждают.

Напомним, что ранее Трамп говорил о том, что в России складывается серьезная ситуация с пандемией коронавируса. По словам политика, наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка наблюдается в Москве.

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Видео: Youtube/ Bloomberg QuickTake News