В документе сообщается о призыве к проведению новых президентских выборов в республике.

Президент США Дональд Трамп подписал "Акт о демократии в Белоруссии", который вошел в проект бюджета страны на 2021 год. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джад Дир в своем Twitter-аккаунте.

Документ предусматривает возможность действующему американскому лидеру ввести санкции против официальных белорусских лиц, связанных с президентскими выборами и массовыми протестами после них. Он также призывает к проведению новых выборов и освобождению всех политических заключенных.

Кроме того, в "Акте о демократии в Белоруссии" сообщается об отказе США признавать включение республики в Союзное государство с Россией.

Ранее стало известно, что Трамп приедет в Вашингтон в день утверждения результатов выборов.

Фото: White House