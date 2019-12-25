Президент США Дональд Трамп подписал "Акт о демократии в Белоруссии", который вошел в проект бюджета страны на 2021 год. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джад Дир в своем Twitter-аккаунте.
Документ предусматривает возможность действующему американскому лидеру ввести санкции против официальных белорусских лиц, связанных с президентскими выборами и массовыми протестами после них. Он также призывает к проведению новых выборов и освобождению всех политических заключенных.
Кроме того, в "Акте о демократии в Белоруссии" сообщается об отказе США признавать включение республики в Союзное государство с Россией.
Ранее стало известно, что Трамп приедет в Вашингтон в день утверждения результатов выборов.
Фото: White House
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