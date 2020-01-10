Трамп: первой леди США нравится Путин

Президент США подчеркнул, что с людьми нужно ладить.

Первая леди США Меланья Трамп с симпатией относится к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналистке New York Post Миранде Дивайн.

По словам американского лидера, он когда-то имел хорошие отношения с российским лидером, но сейчас снова в нем разочаровался. Он подчеркнул, что с людьми нужно ладить. Также Трамп заявил, что его жена с симпатией относится к Путину.

Ранее Трамп призвал Британию стимулировать добычу нефти в Северном море.

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