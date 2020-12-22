Трамп отказался сотрудничать со спецпрокурором по делу о документах

Экс-президент США оценил решение Минюста по расследованию в отношении документов.

Бывший американский президент Дональ Трамп отказался сотрудничать со специальным прокурором, назначенным Минюстом США, по уголовному делу о документах. Соответствующее заявление политик сделал местным журналистам с телеканала FOX News. Политик напомнил СМИ о том, что проходит через расследования и проверку его деятельности уже на протяжении шести лет.

За шесть лет было доказано, что я невиновен по всем статьям - от лживых импичментов до дела, которое вел [спецпрокурор Роберт] Мюллер <...>. Это неприемлемо, нечестно и политизировано. Дональд Трамп, экс-лидер Белого дома

Напомним, что генеральный прокурор США Меррик Гарленд сообщил в пятницу о том, что Джек Смит, работавший в Международном уголовном суде в Гааге и последнего времени занимавший должность прокурора в Специальном суде по Косову, станет специальным прокурором по делу Дональда Трампа.

Минюст США заявил о назначении спецпрокурора для проведения расследования по делу Трампа.

Фото и видео: YouTube / FOX News

