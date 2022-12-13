Трамп обвинил в предвзятости прокурора, который занимается его делом

Экс-глава США рассказал об отношении к нему Элвина Брэгга.

Бывший американский лидер Дональд Трамп во вторник 4 апреля обвинил в предвзятости окружного прокурора города Нью-Йорка Элвина Брэгга. Ранее представитель государственного обвинения публично объявил о том, что республиканец фальсифицировал финансовые документы ради того, чтобы скрыть преступления, связанные с президентскими выборами 2016 года. Политик выступил с ответной речью из собственного поместья в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Прокурор из Нью-Йорка Элвин Брэгг вел настоящую кампанию, заявляя, что он схватит президента Трампа. Я должен достать его. Я собираюсь достать его", - говорил этот парень, который ведет кампанию. Дональд Трамп, экс-глава США

Экс-лидер Белого дома полагает, что те убежденные демократы и республиканцы, которые выступают против него, а также практически все те, кто рассматривал это дело, говорят общественности о том, что никакого преступления нет и что его никогда не следовало бы возбуждать.

Трамп считает, что при администрации Байдена США катятся в ад.

Фото и видео: Telegram / The Telegraph