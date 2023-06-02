Трамп обещает наладить прямые переговоры Москвы и Киева в случае избрания президентом

Экс-глава США рассказал о стремлении уладить украинский конфликт мирным путем.

Бывший американский президент Дональд Трамп намерен организовать прямые переговоры между Россией и Украиной в том случае, если снова станет президентом США. Соответствующее заявление бывший глава государства сделал в эфире местного телеканала FOX News.

У наших военных нет боеприпасов, мы передали большое количество, почти все Украине. Мы поможем людям, но я хочу остановить, я не хочу, чтобы конфликт продолжался. Я знаю обоих... Я лажу с ним (Зеленским), я лажу с Путиным... Я знаю верный способ, номер один. Вы скажите одному, что вы ничего не получите, пока не будет договоренности. Дональд Трамп, экс-лидер Белого дома

Напомним,что Дональд Трамп неоднократно критиковал своего преемника в Вашингтоне Джо Байдена в том, что действующий руководитель американской администрации допустил региональный конфликт в Европе.

Трамп посоветовал упавшему на церемонии в академии ВВС США Байдену быть осторожнее.

Фото и видео: FOX News