Трамп объяснил, почему не назначил свою дочь Иванку главой Всемирной банка

Президент США побоялся, что его обвинят в кумовстве.

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не назначил свою дочь Иванку главой Всемирного банка. Американский лидер побоялся, что его обвинят в непотизме (иначе кумовстве). Об этом пишет издание Atlantic.

При этом Трамп уверен, что Иванка замечательно справилась бы с этой обязанностью, так как она отлично работает с цифрами. Глава США отметил, что его дочь могла бы себя проявить в ООН, и назвал ее "прирожденным дипломатом".

Слухи о том, что Иванку Трамп могут назначить на пост президента Всемирного банка, появились в январе этого года. Позже Белый дом опроверг эту информацию. В апреле эту должность занял заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс.

Ранее мы писали, что немецкий журналист назвал российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "кошмаром для НАТО".

Фото: Instagram / ivankatrump

Видео: YouTube / Nicki Swift, whitehouse.gov