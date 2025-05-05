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Трамп не исключил встречи с Путиным в Саудовской Аравии в мае

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Глава США рассказал о грядущей поездке в Саудовскую Аравию.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил в воскресенье, 4 апреля, о том, что подумает о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на территории Саудовской Аравии во время своего рабочего визита в королевство. Данная поездка запланирована администрацией в середине мая 2025 года. На Южной лужайке Белого дома журналисты спросили главу государства о том, намерен ли он встретиться во время запланированного турне с главой Кремля.

Мы очень скоро отправимся в Саудовскую Аравию....Я не знаю, мы должны подумать об этом,  <...> но я не думал об этом.

Дональд Трамп, глава США

Ранее руководитель официального внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс заявила СМИ, что общение между главами в КРемле и Белом доме требуется в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили 30-дневное прекращение огня в региональном кризисе, а также условия предотвращения эскалации и несколько международных вопросов. Российский лидер согласился с предложением Вашингтона о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Трамп распорядился ввести пошлины в 100% на иностранную кинопродукцию.

Фото и видео: YouTube / CNN-News18

Теги: встреча путина и трампа, дональд трамп, саудовская аравия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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