Трамп не исключил встречи с Путиным в Саудовской Аравии в мае

Глава США рассказал о грядущей поездке в Саудовскую Аравию.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил в воскресенье, 4 апреля, о том, что подумает о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на территории Саудовской Аравии во время своего рабочего визита в королевство. Данная поездка запланирована администрацией в середине мая 2025 года. На Южной лужайке Белого дома журналисты спросили главу государства о том, намерен ли он встретиться во время запланированного турне с главой Кремля.

Мы очень скоро отправимся в Саудовскую Аравию....Я не знаю, мы должны подумать об этом, <...> но я не думал об этом. Дональд Трамп, глава США

Ранее руководитель официального внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс заявила СМИ, что общение между главами в КРемле и Белом доме требуется в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили 30-дневное прекращение огня в региональном кризисе, а также условия предотвращения эскалации и несколько международных вопросов. Российский лидер согласился с предложением Вашингтона о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Трамп распорядился ввести пошлины в 100% на иностранную кинопродукцию.

Фото и видео: YouTube / CNN-News18