Президент США объяснил, зачем его оппоненты пытаются добиться закрытия учебных заведений в стране.

Дональд Трамп назвал закрытие школ из-за COVID-19 "политическим абсурдом". Об этом американский президент заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Мы должны открыть школы, прекратите этот политический абсурд!...ни не хотят их открывать, потому что думают, что это поможет им 3 ноября, но я думаю, что это им помешает Дональд Трамп, президент США

Политик отметил, что во многих странах уже открылись учебные заведения. В пример он привел Германию, Данию, Норвегию и Швецию. По словам Трампа, в этих государствах сейчас "все в порядке". Глава США уверен, что за закрытие американских школ его противники надеются получить себе дополнительные очки в предвыборной гонке.

Напомним, что у местных властей в США есть право открывать и закрывать школы. Президент страны не может повлиять на постановление чиновников на местах.

Трамп назвал решение Верховного суда по его финансовым документам "охотой на ведьм".