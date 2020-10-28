Трамп назвал победы республиканских кандидатов на выборах своей заслугой

Политик оценил свою роль в судьбах кандидатов от Республиканской партии.

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал победы республиканских кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс своей заслугой, а их поражение - не его ответственностью и виной. Соответствующее заявление экс-глава государства сделал в эфире местного телеканала News Nation. Политик прояснил, что обычно происходит наоборот, так как побеждают те представители от Республиканцев, которым он рекомендовал выдвигать свою кандидатуру. При этом далее они отказываются признавать заслуги Трампа в этом вопросе, но в случае провала - винят во всем именно Трампа.

Я думаю, если они победят, я должен получить все признание, а если проиграют, меня не следует винить вовсе. Но, наверное, будет наоборот... Я готов ко всему, но мы защитим себя. Дональд Трамп, экс-лидер Белого дома

Напомним, что накануне на территории США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Демократы могут потерять на них большинство голосов в обеих палатах законодательного органа, что ослабит возможности действующей администрации при президенте Джо Байдене.

Трамп: США при президенте Байдене превратились в "большой жирный провал"

Фото и видео: YouTube / News Nation