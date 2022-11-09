Трамп: США при президенте Байдене превратились в "большой жирный провал"

Политик недоволен работой действующей администрации США по внешней политике.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США при действующем лидере Белого дома Джо Байдене, представителе Демократической партии, превратились в "большой жирный провал". Соответствующее заявление политик сделал в ходе интервью с журналистами местного телеканала NewsNation. По мнению гостя эфира, при текущей администрации в Вашингтоне страна утратила авторитет на мировой арене и доверие со стороны партнеров.

Наша страна к настоящему моменту утратила доверие. Она утратила свое очарование. Все потеряно. Наша страна сейчас - большой жирный провал. Над нами смеются во всем мире. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что во вторник на территории США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Демократы могут лишиться большинства мест в обеих палатах законодательного органа страны. Это ослабит возможности администрации во главе с Джо Байденом, а также снизит шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.

Трамп в преддверии промежуточных выборов анонсировал "важное заявление" 15 ноября.

Фото и видео: YouTube / NewsNation