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Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России

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Политик добавил, что поладит с Россией.

Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России. Об этом американский лидер заявил во время брифинга после встречи с президентом Польши в Вашингтоне. Политик добавил, что надеется "поладить" с Москвой, несмотря на дополнительную переброску военнослужащих из США на территорию Польши.

Несмотря на все это мы ожидаем, что поладим с Россией, поладим со всеми

Дональд Трамп, президент США

Глава Белого дома в очередной раз выразил возмущение тем, что Германия продолжает закупаться российским газом.

Трамп планирует подписать указ о защите памятников до конца недели.

Видео: The White House

Теги: дональд трамп, передислокация войск, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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