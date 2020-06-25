Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России. Об этом американский лидер заявил во время брифинга после встречи с президентом Польши в Вашингтоне. Политик добавил, что надеется "поладить" с Москвой, несмотря на дополнительную переброску военнослужащих из США на территорию Польши.
Несмотря на все это мы ожидаем, что поладим с Россией, поладим со всеми
Дональд Трамп, президент США
Глава Белого дома в очередной раз выразил возмущение тем, что Германия продолжает закупаться российским газом.
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Видео: The White House
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