Трамп назвал безумной идею присоединения Украины к НАТО

Экс-глава США раскритиковал действующего лидера Белого дома.

Бывший американский президент Дональд Трамп в собственном видеообращении назвал безумной идею присоединения Украины к Североатлантическому военному альянсу. Такой видеоролик от представителя Республиканской партии США, претендующего на выдвижение кандидатом в главы государства на выборах 2024 года распространила пресс-служба политика по социальным сетям. В очередной раз Трамп раскритиковал своего оппонента - Джо Байдена. Он назвал его администрацию коррупированной и некомпетентной. Специалист публично выразил мнение о том, что действия Джо Байдена могут привести к началу третьей мировой войны.

...Достаточно лишь посмотреть на то, сколько денег Китай и Украина заплатили семье Байдена. В этих обстоятельствах сама мысль о том, что мы рассматриваем возможность присоединения Украины к НАТО, сейчас абсолютно безумна. Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп заявил о намерении добиться мира между Россией и Украиной в случае победы на выборах.

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