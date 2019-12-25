Трамп назвал Путина умным президентом

Президент США рекомендовал гражданам страны быть сообразительнее.

Дональд Трамп назвал Владимира Путина умным президентом. Об этом американский политик заявил в эфире для местного телеканала Fox News. По словам лидера США, российский глава государства, председатель Китая и руководитель Турции отличаются "острым умом".

Трамп добавил, что Америке также нужен президент с острым умом. Однако он не может таковым назвать своего оппонента на выборах из демократической партии Джо Байдена. Политик заявил, что последнему стоит пройти тест на когнитивные способности.

Нам нужен кто-то с острым умом. Поскольку я могу сказать, что у Си Цзиньпина острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум Дональд Трамп, президент США

Американский лидер добавил, что граждане США имеют дело с людьми, которые готовы им навредить при первой возможности. Трамп добавил, что следует быть сообразительнее, чем противники.

Нэнси Пелоси назвала COVID-19 "вирусом Трампа".