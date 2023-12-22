Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми

Он также отметил, что если бы сейчас занимал пост президента, то конфликта на Украине можно было бы избежать.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми. Об этом он заявил на выступлении перед сторонниками в Айове.

По его словам, нынешний глава Белого Дома Джо Байден не в состоянии связать два предложения. Трамп подчеркнул, что СМИ не любят, когда он называет Путина и Си Цзиньпина умными людьми. Он также отметил, что если бы он сейчас занимал пост президента, то конфликта на Украине можно было бы избежать.

Ранее Трамп объявил о "крестовом походе" против Байдена.

Видео: YouTube / Factum