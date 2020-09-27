Американский лидер готов превратить Америку в "производственную сверхдержаву мира".

Президент США Дональд Трамп намерен покончить с зависимостью экономики США от Китая. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.

Трамп уверен в своей победе на предстоящих президентских выборах. Он уже упоминал о возможном прекращении бизнеса с Китаем в случае его победы на выборах президента США.

За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая. - Дональд Трамп, президент США

Нынешний глава Белого дома считает, что штаты "ничего не получали от Китая", а "только теряли деньги". Многие задаются вопросом, сможет ли Трамп разорвать торговые отношения с Поднебесной. Пока американский лидер настроен решительно.

В начале 2020 года в рамках торгового соглашения между странами Трамп одобрил пакет документов. Вместе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ было принято решение, что Китай в течение двух лет должен купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на сумму $200 млрд. Вашингтон отметил запланированное повышение пошлин на китайские товары.

Ранее мы сообщили, что МИД Белоруссии рассказал, кто будет решать судьбу республики.

Видео: Youtube/Donald J Trump