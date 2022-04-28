Глава США напомнил о словах Дмитрия Медведева о безопасности России.

Две американские атомные подлодки, которые президент-республиканец Дональд Трамп ранее приказал отправить "в надлежащие регионы" якобы из-за заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в настоящее время уже прибыли в указанный район дислокации. Соответствующее заявление сделал перед местными журналистами делал лидер Белого дома перед своим вылетом в Вашингтон из Бедминстера штата Нью-Джерси. Ранее в комментарии для телеканала Newsmax политик отметил, что АПЛ будут располагаться ближе к России. Однако точное местоположение глава США раскрывать аудитории не стал.

Они уже находятся в регионе, там, где им необходимо быть. Дональд Трамп, глава США

Дмитрий Медведев написал 28 июля в социальных сетях о том, что Дональд Трамп, угрожая Кремлю и заявляя о сокращении сроков украинского мирного урегулирования, не должен забывать о том, что любой ультиматум становится шагом к вооруженному конфликту. А заместитель председателя Совета по безопасности России 31 июля он призвал вашингтонскую администрацию не забывать про опасность "мертвых". Таким образом чиновник прокомментировал в своем Telegram-канале слова американского политического лидера про экономическую систему в России.

Про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна не существующая в природе "мертвая рука". Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Напомним, что "Мертвой рукой" в странах коллективного Запада в годы холодной войны называли советскую систему "Периметр". Она обеспечивала гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении Советского Союза. Ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social негативно высказался об экономиках России и Индии, назвав их "мертвыми", а также критически отозвался в адрес Дмитрия Медведева.

Трамп назвал срок визита Уиткоффа в Москву.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX